Инвесторов американского производителя электромобилей Tesla призвали поддержать исключение основателя и исполнительного директора компании Илона Маска из совета директоров из-за его бонусной сделки, за счёт которой он может заработать рекордные $55,8 млрд.

Рекомендацию озвучили консультанты из компании Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), отмечая, что соглашение о выплате вознаграждения руководителю компании «несправедливо обогащает исполнительного директора».

Совет директоров, в том числе гендиректор Илон Маск, присудили себе чрезмерные компенсационные пакеты в течение трёхлетнего периода, которые, предположительно, позволили директорам обогатиться за счёт компании, — сообщили в PIRC.

По мнению консультантов, сделка может стать причиной для судебного иска, поэтому необходимо проголосовать против переизбрания Маска в совет директоров, так как он несёт «серьёзный риск нанесения ущерба репутации компании и её акционеров».

В PIRC добавили, что спорные сообщения Маска, которые регулярно появляются в Twitter, принесли Tesla ущерб на миллионы долларов, а также представляли «ненужный репутационный риск для компании».

Minval.az