«Существуют определенные международные стандарты в вопросах, касающихся военного контроля, разоружения и так далее. Кроме того, существует определенная форма, согласно которой государство, которое проводит крупномасштабные учения, обнародует некоторые данные».

Об этом в беседе с Minval.az заявил военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя сообщение о том, что США призывают Азербайджан к «большей прозрачности» при проведении военных учений.

Та информация, которую обнародует пресс-служба Минобороны, предоставляется в соответствии международных норм и требований. К тому же Азербайджан присоединился к международному договору по контролю и разоружению.

«В пресс-релизах Минобороны присутствует вся информация, касательно цели и времени проводимых учений, о количестве задействованного личного состава, видов вооружения и техники, которые будут задействованы в ходе маневров. К тому же в процессе учений предоставляется подробная информация об их ходе, передвижении техники, проведенных стрельб и бомбометании.

Азербайджан полностью выполняет свои обязательства и предоставляет исчерпывающую информацию в данном вопросе. Пресс-служба Минобороны распространяет данную информацию не только для того, чтобы США ознакомились с тем, какие учения проводит Азербайджан.

Пресс-центр Минобороны предоставляет эту информацию, в первую очередь для нашей общественности. Само проведение учений, заслушивание докладов, отработка карт и других документов, естественно, носит секретный характер. И вообще, скажу, что информация о проведении учений с участием батальона и выше носит секретный, а на уровне до батальона служебный характер. Поэтому оперативно-тактические учения с привлечением большого количества личного состава имеют определенную степень секретности.

Если США нужна какая-то дополнительная информация, то в нашей стране присутствует их военный атташе. Они очень тесно сотрудничают с соответствующим управлением Минобороны. Наш военный атташе находится в посольстве Азербайджана в США. Они и находятся при посольствах, чтобы могли получить дополнительную информацию, которая их интересует, в рамках дозволенного, и в рамках соглашения между двумя странами о военно-техническом сотрудничестве», отметил наш собеседник.

Иностранным военным атташе позволяют присутствовать и наблюдать за ходом учений, если заранее они обратятся в соответствующие структуры?

Отвечая на этот вопрос, Рамалданов сказал следующее: «Все эти вопросы регулируются в рамках двустороннего сотрудничества. Их атташе будет иметь такую возможность, и нашему военному атташе у них в стране должны, соответственно, предоставить такую возможность. Если США согласны допустить военного атташе при посольстве Азербайджана к аналогичным масштабным учениям, то это будет на основе двустороннего соглашения.

Говоря о том, почему Госдеп призывает нас к «прозрачности» при проведении военных учений, предоставлять дополнительную информацию, при этом игнорируя проведение учений ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана, военный эксперт указал на роль армянской диаспоры в США.

В данном вопросе, по его мнению, действительно наблюдаются двойные стандарты.

«По всем международным нормам, в качестве примера, возьмем Сирию, незаконным военным формированием считается то формирование, которое не подчиняется непосредственно тому государству, на территории которого оно находится.

Тот же ИГИЛ признали в качестве незаконного военного формирования, была создана коалиция, и их в какой-то степени уничтожили, правда, не до конца, и мы знаем почему…

Сейчас на территории Азербайджана присутствуют оккупационные силы Армении. Все международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана.

Если на признанной со стороны международного сообщества территории находятся ВС чужой страны, то они должны быть объявлены вне закона. Но несмотря на это, никакой коалиции не создается, армянских оккупантов оттуда никто не гонит. Наоборот, там появляются американские средства наблюдения, им оказывается финансовая помощь, и так далее.

Выходит, что в том числе и США, которые является членом ОБСЕ, заинтересованы в том, чтобы в Нагорном Карабахе, являющейся территорией Азербайджана, находился этот «очаг напряженности». Иначе это нельзя расценивать. Армянская сторона несколько раз в год проводит учения на оккупированных территориях. Однако Госдеп не спешит выступить с осуждающим заявлением в связи с этим. Естественно, проявление двойных стандартов делает мир взрывоопасным. Поэтому, то тут, то там и возникают очаги напряженности, льется рекой человеческая кровь, появляются беженцы и переселенцы, разрушаются инфраструктуры», — резюмировал наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az