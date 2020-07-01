Турецкие компании продолжат до 2022 года производство 139 комплектующих для истребителей пятого поколения F-35.

Об этом агентству «Анадолу» сообщила официальный представитель оборонного ведомства США Джессика Максвелл.

По ее словам, контракты с турецкими компаниями останутся в силе до конца 2022 года .

«Подписанные контракты остаются в силе. Участники программы F-35 стремятся избежать ненужных расторжений контрактов, что приведет к увеличению себестоимости и нарушит систему»,- сказала Максвелл.

Представитель Пентагона также отметила, что в США продолжают поиски альтернативных поставщиков деталей.

США в июле 2019 года приостановила партнерство с Турцией по программе F-35 после закупки Анкарой российских систем ЗРК С-400. Однако в Вашингтоне не расторгли контракты с турецкими компаниями по производству деталей для истребителей.

Турецким компаниям разрешили продолжить производство в рамках программы F-35 до конца 2020 года, «вплоть до нахождения новых поставщиков».

В связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа производство значительно ослабло. Турецкие компании ранее производили свыше тысячи деталей для самолетов F-35.

Турция обязалась приобрести 100 самолетов пятого поколения и ей были переданы права на первые шесть F-35A. Однако после приостановки партнерства с Турцией, было принято решение передать первые турецкие F-35A для нужд ВВС США.

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