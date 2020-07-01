Останки людей, казненных в эпоху Великой французской революции, были обнаружены в стенах Часовни покаяния, расположенной в VIII округе Парижа. К такому выводу пришел управляющий этой часовней после тщательного анализа исторических документов и проверки этой теории при помощи специальной аппаратуры.

«До настоящего времени часовня считалась лишь монументом, воздвигнутым в память о королевской семье. И лишь недавно мы обнаружили, что это еще и некрополь Революции», — заявил управляющий часовней Эмерик Пениге де Стуц в интервью газете Le Parisien.

Часовня была возведена в 1826 году на месте кладбища Мадлен, где были захоронены казненные на гильотине представители французской знати, в том числе Людовик XVI и Мария-Антуанетта. При Людовике XVIII останки королевской четы перенесли в базилику Сен-Дени, в то время, как судьба остальных была до сих пор неизвестна. Считалось, что они погребены в катакомбах под XIV округом, о чем говорилось на специальной табличке, датированной 1844 годом.

«Получается, это должно было произойти лет через 20 после того, как начались строительные работы на месте кладбища», — констатировал Пениге де Стуц. Подтверждение догадки о том, что останки по-прежнему находятся в районе часовни, он обнаружил в записках Людовика XVIII, который велел, чтобы «пропитанная жертвами земля не покинула места строительства». Он также обратил внимание на странное расположение стен между рядами колонн, при этом на планах 1853 года они даже были помечены черным цветом.

Управляющий решил подтвердить свою теорию на практике, однако без разрешения Центра национальных монументов (CMN) он не мог приступить к полноценным археологическим исследованиям, да и сомневался, что ему разрешат ломать стены. Тогда он обратился за помощью к антропологу и судмедэксперту Филиппу Шарлие, который предложил заглянуть внутрь стен через небольшое отверстие при помощи миниатюрной камеры. В июле 2018 года их ждала заветная находка: на экране показалась фаланга, а затем и фрагмент малой берцовой кости. «Я заплакал, когда меня заверили, что это человеческие останки», — поделился Пениге де Стуц. После этого они просверлили еще несколько отверстий и провели аналогичные проверки. Им удалось выяснить, что «в нижней часовне находится четыре оссуария — предположительно обтянутые кожей деревянные ящики с костями». По итогам исследований Пениге де Стуц подготовил к 10 сентября 2018 года доклад, в котором подробно описал находки. Однако обнародовать свое открытие и начинать более масштабные работы он не стал из-за произошедших в конце 2019 года протестов движения «желтых жилетов». «Мы должны провести дополнительные раскопки, — заявил он, отметив, что вряд ли удастся найти целые скелеты. — Скорее это будет земля вперемешку с фрагментами костей». Новые изыскания, по его словам, планируется начать в 2021 году. Он добавил, что, возможно, придется прибегнуть к частичному разрушению конструкций. Вместе с тем, по словам исследователя, о проведении анализа ДНК речи идти не будет. Пениге де Стуц подчеркнул, что не собирается нарушать данный Людовиком XVIII завет: «Единство и забвение». Газета напоминает, что, в общей сложности в стенах часовни могут находиться останки примерно 500 человек, приговоренных к смерти чрезвычайными революционными судами. Причем это как представители дворянства, так и ряд революционных деятелей.

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