«Лечение Бахрама Багирзаде длилось около 17 дней с подключением к ЭКМО. По причине того, что срок службы аппарата ЭКМО составляет 2-3 недели, и с учетом вероятности возникновения осложнений после этого срока, вчера примерно в одиннадцать часов было принято решение об отключении аппарата ЭКМО. В настоящее время благодаря аппарату ИВЛ и легким пациента возможно снабжение других органов кислородом».

Об этом сказал начальник Центра научной практики и обучения Управления медицинской службы ГТК Рашад Махмудов.

По его словам, также наблюдаются положительные изменения в рентгеновских снимках легких, сделанные в последние недели.

«Прогнозы реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов и других специалистов обнадеживающие. Меры, принятые до этой стадии могут считаться успешными, но дальнейшее функционирование легких проявит себя со временем», — приводит его слова АПА.

Minval.az