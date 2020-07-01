Власти США рассматривают возможность применения военной силы в случае, если это потребуется для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью Тринадцатому каналу израильского телевидения, передает ТАСС.

«Вопрос, который мы задаем от имени американского народа, заключается в следующем: что является лучшим средством, гарантирующим, что Иран никогда не получит ядерное оружие? И ответом является не СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — прим.). Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и военный вариант [предотвращения получения Ираном ядерного оружия] всегда рассматривается», — заявил Хук.

Он также отметил, что выход США из СВПД был правильным решением.

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