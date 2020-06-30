Японский стартап Anges Inc. заявил о начале клинических испытаний на людях потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на Kyodo News.

Испытания будет проводиться в университетской больнице Осаки и начнутся в начале июля с введения вакцины 30 здоровым взрослым. Через восемь недель ученые оценят состояние добровольцев с целью выяснить, имеются ли у них побочные эффекты от вакцины и выработались ли антитела против вируса.

Участники испытания разбиты на две команды по 15 человек, одна из которых получит большее количество вакцины, чем другая. Каждый человек получит два внутримышечных укола.

Если первая фаза тестирования потенциальной вакцины подтвердит свою безопасность для людей, на втором этапе в исследовании примут участие около 400 человек.

В случае успеха испытаний Anges Inc. надеется между весной и осенью 2021 года получить от японского правительства разрешение на продажу вакцины против коронавируса.

Minval.az