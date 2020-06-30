В Международном валютном фонде предупредили, что совокупный ВВП стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) сократится на 7,6% в 2020 году.

Выступая на экономическом видеофоруме во вторник, директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур сообщил, что такое падение связано с низкими ценами на нефть и пандемией коронавируса нового типа, передает Reuters.

Цены на нефть обрушились в марте и апреле после распада предыдущей сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии COVID-19, которая сильно ударила по спросу на сырье. При этом в мае нефтяные цены резко выросли по мере снятия карантинных ограничений по всему миру и постепенного оживления спроса.

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