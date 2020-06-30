«Пандемия охватила весь мир. Уже 2-3 месяца как весь мир закрыт, границы около 150 стран все еще не открыты».

Как сообщает АПА, об этом 30 июня сказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили на видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что, возможно, туристический сектор больше всех понес убытки: «Не только в Азербайджане, но и во всем мире никогда такого не было. Сейчас мы находимся в кризисе, которого никогда не видели. На сегодняшний день общий объем потерь составляет около 1 триллиона 500 миллионов долларов».

Говоря о работе, проделанной организацией за последние 2 месяца, Зураб Пололикашвили отметил, что с первого дня был создан кризисный комитет, в который вошли активные страны по регионам, соответствующие международные организации, объявлена кампания «Оставайся дома, чтобы путешествовать завтра».

Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией, Зураб Пололикашвили с удовлетворением отметил поддержку проекта по сертификации гостиниц со стороны президента Ильхама Алиева и организации.

Minval.az