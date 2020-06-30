Индийский профессор экологии Делийского университета Махарадж Пандит нашел способ избежать войны между Китаем и Индией. О предложении исследователя сообщает South China Morning Post.

Ученый предлагает странам превратить все спорные территории в Гималаях в природный заповедник. Отмечается, что Индия и Китай в данный момент строят дороги и другую инфраструктуру, которые уничтожают флору и фауну в горах.

«Милитаризация, изменения в правилах землепользования, разрушение среды обитания в Гималаях, вероятно, приведут к вымиранию некоторых видов с небольшим размером популяций. Дипломатия — их единственная надежда», — отмечает Пандит в своей научной статье в журнале Nature. Кроме того, индийский исследователь считает, что вопрос экологии в Гималаях значительно важнее геополитики, поскольку протекающие здесь реки снабжают водой более миллиарда человек.

Часть экспертов скептически оценила возможность предлагаемого урегулирования спора между враждующими сторонами. Так, со стратегической точки зрения, ракеты, размещенные в высокогорье Гималаев, могут нацеливаться в любую точку мира. Отмечается, что смертельная стычка в середине июня возникла как раз из-за стремления Индии занять более выгодные позиции на вершинах, которые контролировали китайцы.

26 июня сообщалось, что Индия следит за сосредоточением китайских войск в восточном Ладакхе и также разворачивает там дополнительные контингенты. К границе с Китаем перебросили три индийские пехотные дивизии, численность каждой из них достигает 10-12 тысяч военнослужащих. Помимо этого, у границы развернули танки и артиллерию, а истребители ВВС Индии регулярно патрулируют территорию.

23 июня Индия и Китай договорились принять меры, чтобы снизить напряжение на спорной приграничной территории. Это случилось после того, как 16 июня десятки солдат индийской армии погибли во время столкновения. Представители Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Помимо этого, индийские СМИ писали о 43 пострадавших и погибших китайцах.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет линия фактического контроля, которая официально не закреплена и не демаркирована. В связи с этим каждая сторона понимает ее по-своему. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.

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