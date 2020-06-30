Группа протестующих установила гильотину у дома директора и основателя компании Amazon Джеффа Безоса, который ранее уступил Биллу Гейтсу статус самого богатого человека в мире, но сейчас снова занимает первое место в рейтинге миллиардеров.

Как сообщает Daily Wire, акция состоялась в столице США, Вашингтоне.

«Это эксплуатация, и когда они нам угрожают, а у нас нет голоса, в ход идут ножи», – пригрозил в громкоговоритель на протесте активист.

«Поддержи наши нищие общины, а не только богачей», – гласит текст на плакате, оставленном рядом с гильотиной.

Акции организовало движение Аbolish the present / reconstruct our future. Таким образом, его сторонники хотели выступить против сотрудничества Amazon с органами правопорядка и «разжигания расистских страхов во имя прибыли». Кроме того, компанию обвинили в увольнении и распространении клеветы относительно работника склада в Нью-Йорке Криса Смолса, который организовал забастовку с требованием обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и повысить им оклад.

Minval.az