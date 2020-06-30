Всемирная организация здравоохранения намерена тщательно изучить публикацию китайских ученых о выявлении нового типа свиного гриппа, до этого в Азии были зарегистрированы случаи передачи такого вируса от животных к человеку, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Мы внимательно изучим документ, который опубликовали ученые в Китае, чтобы посмотреть, что в нем нового», — сказал он.

Он добавил, что до этого в Азии были зарегистрированы случаи передачи гриппа типа H1N1 от свиней к человеку.

Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, в том числе несет в себе гены вируса H1N1/09, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет.

Minval.az