Европейский авиаконцерн Airbus уволит тысячи сотрудников из-за пандемии коронавируса, которая привела к спаду производства. Об этом сообщил генеральный директор компании Гийом Фори в интервью газете Die Welt.

Точное число рабочих мест, которые будут сокращены, Фори не назвал, оно станет известно до конца июля. «Мы не можем действовать в отрыве от развития ситуации с авиакомпаниями», — пояснил он.

По словам Фори, многие из уже произведенных самолетов не поставлены авиакомпаниям, которые не принимают их из-за закрытия авиасообщения.

Глава концерна уточнил, что все законтрактованные самолеты по-прежнему будут собираться, хотя и в более медленном темпе. При этом самые продаваемые лайнеры A320 будет выпускать не более 40 в месяц.

Это будет означать сокращение производства на 40%, отмечает издание. По оценкам Фори, о стабилизации ситуации можно будет говорить лишь в конце 2021 года.

В связи с пандемией Airbus в первом квартале этого года получил убыток в €481 млн.

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