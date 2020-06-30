Врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 45 суток, в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал о странностях COVID-19.

Медик назвал коронавирус «хитрым противником», который постоянно мутирует и совершенствуется.

По словам Лифинского, болезнь преподнесла коллективу больницы немало сюрпризов.

«Больной, в которого врачи верили, вдруг резко «ухудшался», а тяжелый пациент, наоборот, подавал надежду», — вспоминает собеседник газеты.

Врач объяснил, что успех в борьбе с коронавирусом на 30 процентов зависит от специалистов и на 70 — от самого больного, его настроя и желания жить.

Minval.az