Власти Индии запретили 59 приложений, среди них TikTok и мессенджер WeChat, сообщает «Дождь» со ссылкой на сайт правительства страны.

В список попали приложения, «наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка». В основном это китайские сервисы. В список запрещенных также попали Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.

В сообщении правительства говорится, что власти получили жалобы «из различных источников» о неправомерном использовании некоторых приложений на платформах Android и iOS. По информации правительства, их использовали для кражи и тайной передачи данных пользователей.

Minval.az