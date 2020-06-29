Пандемия коронавируса, вызвавшая беспрецедентное падение спроса и цен на углеводороды, продолжит оказывать влияние на рынок нефти в среднесрочной перспективе. Цены на нефть могут вернуться к 60 долларов США за баррель не раньше 2021 года.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Shell в России Седерик Кремерс.

«Мы полагаем, что цены на углеводороды останутся более низкими, чем в докризисный период, еще в 2021 году и, возможно, до конца 2021 года. Это тот прогноз, на который мы опираемся в нашем планировании», — сказал он, отвечая на вопрос, в какой перспективе цены на нефть могут восстановиться до 60 долларов США за баррель.

По его мнению, влияние пандемии коронавируса оказалось «огромным». «Думаю, что волатильность на рынке еще будет сохраняться какое-то время. Поэтому мы не ожидаем, что цены на нефть и темпы роста спроса восстановятся на докризисном уровне в среднесрочной перспективе. Но если вы посмотрите на более продолжительный период времени, то спрос восстановится обязательно», — заключил он.

Кризис на рынке нефти 2020 года оказался сильнейшим в истории. По разным оценкам, спрос на нефть в этом году из-за пандемии упадет на 8-9 млн б/с. При этом самое значительное падение рынок пережил в марте — апреле после того, как неудачей закончились переговоры ОПЕК+ и по всему миру катастрофически упали объемы авиа и транспортных перевозок из-за карантинных ограничений. За это время объем запасов нефти в мире вырос до беспрецедентных уровней, почти приблизив мировые нефтехранилища к полному заполнению. С мая добычу резко и значительно сократил ОПЕК+ во избежание коллапса. Но для восстановления рынка и расходования накопленных излишков рынку потребуется время. По оценкам Fitch, на это может потребоваться несколько лет.

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