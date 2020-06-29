Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность сесть за стол переговоров с палестинцами и подчеркнул, что аннексия части Западного берега реки Иордан не станет препятствием для достижения мира.

«Израиль готов к переговорам. Я готов к переговорам и полагаю, что многие арабские страны надеются, что мы вступим в такие переговоры с палестинцами», — заявил Нетаньяху, которого цитирует в понедельник «Интерфакс».

Премьер отметил, что план ближневосточного урегулирования президента США Дональда Трампа «предусматривает не иллюзорное, а реальное урегулирование на основе двух государств (израильского и палестинского)».

«Распространение израильского суверенитета на Иудею и Самарию (Западный берег реки Иордан) в любом будущем мирном соглашении не сокращают шансы на мир, а продвигает вперед достижение мира», — подчеркнул израильский премьер.

Он призвал палестинцев «не упускать возможность и не тратить еще одно десятилетие на то, чтобы пытаться уничтожить Израиль».

«Они должны поддержать мирный план Трампа», — заявил Нетаньяху.

Обнародованный в январе мирный план президента США предусматривает аннексию Израилем части территорий оккупированного Западного берега реки Иордан, включая Иорданскую долину.

Премьер-министр Израиля планировал уже 1 июля начать аннексию, но для этого шага в соответствии с достигнутой при формировании коалиционного правительства Израиля договоренностью должно быть получено одобрение Вашингтона.

Между тем, по данным израильских СМИ, в Вашингтоне разнятся мнения о том, как должна быть проведена аннексия территорий.

По данным арабских СМИ, автор американской ближневосточной инициативы, советник и зять президента США Джаред Кушнер на той неделе обратился к Нетаньяху с просьбой отложить аннексию части оккупированных территорий Западного берега реки Иордан, чтобы избежать ухудшения отношений Вашингтона со странами Персидского залива.

В свою очередь израильские СМИ сообщили со ссылкой на высокопоставленного представителя палестинской администрации, что Израиль уведомил палестинское руководство, что не будет аннексировать Иорданскую долину, а ограничится двумя-тремя поселениями на Западном берегу реки Иордан.

Minval.az