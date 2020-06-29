Балерину Анастасию Волочкову оштрафовали за посещение Дивеевского монастыря в Нижегородской области во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram.
По его словам, жители Дивеево обратились к нему с жалобами и прислали «фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь», несмотря на то что в селе карантин и число случаев заражения коронавирусом в 1,6 раза больше, чем в Москве.
«И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы, и нарушителям выписаны штрафы», — сообщил глава региона. По его словам, нарушители пробрались в село «окольными путями» с помощью «местных друзей».
Никитин также опубликовал скриншоты жалоб местных жителей на приезд в Дивеево во время карантина Анастасии Волочковой.
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Я никогда не интересовался аккаунтами звёзд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звёзд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы. Выяснили, что пробрались «окольными путями» и не без помощи местных друзей. В Дивеево на душу населения заражённых в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин — это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители. Отдельно хочу отметить, что известность — это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность. За тех, кто может на тебя равняться. И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести.
Сама Анастасия Волочкова опубликовала фотографии из села Дивеево у себя в Instagram 28 июня.
На следующий день она сообщила, что приезжала в Дивеево помолиться вместе с другими паломниками и окунуться в источники и «преступницей» себя не считает.
«А оказалось, что я совершила тем самым преступление. Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники, находящиеся на службе, тоже преступники?» — написала балерина.
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Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках.🙏 А оказалось, что я совершила тем самым преступление.😂 Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники находящиеся на службе тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к Православию, молитвам и Вере!🙏 Это, пожалуй, единственное, что осталось у людей. Люди в Дивеево идут же не на митинги, а в храмы помолиться. Службы-то идут. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом