Балерину Анастасию Волочкову оштрафовали за посещение Дивеевского монастыря в Нижегородской области во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

По его словам, жители Дивеево обратились к нему с жалобами и прислали «фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь», несмотря на то что в селе карантин и число случаев заражения коронавирусом в 1,6 раза больше, чем в Москве.

«И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы, и нарушителям выписаны штрафы», — сообщил глава региона. По его словам, нарушители пробрались в село «окольными путями» с помощью «местных друзей».

Никитин также опубликовал скриншоты жалоб местных жителей на приезд в Дивеево во время карантина Анастасии Волочковой.

Сама Анастасия Волочкова опубликовала фотографии из села Дивеево у себя в Instagram 28 июня.

На следующий день она сообщила, что приезжала в Дивеево помолиться вместе с другими паломниками и окунуться в источники и «преступницей» себя не считает.

«А оказалось, что я совершила тем самым преступление. Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники, находящиеся на службе, тоже преступники?» — написала балерина.

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