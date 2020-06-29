Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, считает, что эквадорское правительство «продало» его сына США.

«Ленин Морено (президент Эквадора) и его правительство продали Джулиана США за кредит Международного валютного фонда», — сказал Шиптон, комментируя ситуацию, которая изменилась с приходом Морено к власти в Эквадоре. Его слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на ЭФЭ.

При прежнем президенте Рафаэле Корреа Ассанж пользовался защитой эквадорских властей и находился с марта 2012 года по апрель 2019 года на территории посольства этой страны в Лондоне на правах политического беженца. Ему также было предоставлено тогда эквадорское гражданство.

После прихода к власти Ленина Морено власти Эквадора в 2019 году отозвали у Ассанжа гражданство, а также позволили британской полиции войти на территорию посольства и арестовать его.

С апреля 2019 года Ассанж находится под стражей в Великобритании в ожидании судебного вердикта о возможности его экстрадиции в США, где против него выдвинут ряд обвинений, связанных с несанкционированным доступом к секретным материалам и их разглашению.

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