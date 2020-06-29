В казахстанском футбольном клубе «Кайсар» зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом порталу sports.kz рассказал главный тренер команды Стойчо Младенов.

Специалист отметил, что положительные тесты сдали десять игроков основного состава и еще 15 человек из молодежной команды. При этом Младенов признался, что у него, как и у остальных членов тренерского штаба, анализы на коронавирус оказались отрицательными.

В среду, 1 июля, «Кайсар» в рамках казахстанской Премьер-лиги должен встретиться с «Таразом». По словам Младенова, судьба матча до сих пор не ясна. Встреча должна была стать для команды первой после возобновления чемпионата.

Турнир остановили в середине марта из-за пандемии коронавируса. «Кайсар» к тому моменту провел один матч, набрал три очка и занимал шестое место в чемпионате.

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