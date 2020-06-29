Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко сообщил, в каких случаях пользователям смартфонов следует отключать данные геолокации. В частности, это предложено делать, если человек не пользуется навигатором и стремится продлить время работы аккумулятора (отмечается, что в этом случае ручное включение геолокации, когда она понадобится, может занять некоторое время).

Также Гриценко призвал отключать геолокацию (или ограничивать доступ к ней для определенных приложений ) тем, кто не хотел бы, чтобы информация о его расположении попадала к третьим лицам и учитывалась при выборе таргетированной рекламы, передает 1prime.ru.

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