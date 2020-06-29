ЕС может донести свою позицию до участников конфликта в Ливии, в частности, под угрозой применения военной силы. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер. Интервью с ним публикуют в понедельник, 29 июня, издания Funke Mediengruppe.

«Дипломатия того, кто в международных конфликтах не в состоянии пригрозить применением военных средств, слишком часто остается на уровне риторики», — полагает Ишингер.

В преддверии начинающегося 1 июля председательства Германии в ЕС Ишингер считает, что Брюссель, а также ФРГ, должны научиться «языку силы», чтобы лучше представлять свои интересы. «Европа может бросить на чашу весов свое военное влияние — с целью достижения перемирия», — резюмировал он.

В преддверии начинающегося 1 июля председательства Германии в ЕС Ишингер считает, что Брюссель, а также ФРГ, должны научиться «языку силы», чтобы лучше представлять свои интересы. «Европа может бросить на чашу весов свое военное влияние — с целью достижения перемирия», — отметил он.

Германский дипломат напомнил, что Берлин потратил много энергии на проведение в январе 2020 года международной конференции по Ливии. Однако ее «результаты до сего момента, к сожалению, были практически нулевыми», констатировал он. Важные игроки в Ливии, включая Россию, Турцию и Египет, в значительной степени игнорировали призывы ФРГ и ее партнеров, поскольку они, по мнению Ишингера, считаются только с теми, кто «может сказать решающее слово в военном плане».

Ранее, 27 июня,Фатхи Али Башага — министр внутренних дел в составе международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — призвал ЕС включить российскую частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в список организаций — спонсоров терроризма за совершение преступлений против человечности.

Minval.az