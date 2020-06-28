Из-за пандемии COVID-19 семья из Великобритании не смогла быстро продать свой особняк и решила разыграть его в лотерею. К выигрышу прилагается также автомобиль Volvo XC90 Hybrid за 42 тысячи фунтов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Участники могут купить столько билетов из общего тиража в 400 тысяч, сколько захотят. Стоимость билета — один фунт стерлингов. Как рассказал хозяин недвижимости Дейл Тейт (Dale Tate), семья планирует переезд в Австралию в конце года.

Разыгрываемый дом был построен два года назад и оценивается в 280 тысяч фунтов. Он расположен в Оссетте, графство Уэст-Йоркшир. На территории дома разбит садовый участок площадью семь квадратных метров. Имеется гараж. Внутри дома есть четыре просторных спальни, ванная комната, а также кухня со светодиодной подсветкой, создающей эффект «парящей мебели».

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