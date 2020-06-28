Актер Энтони Маки, известный по роли Сокола во франшизе «Мстители», раскритиковал киностудию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Создателей картины «Черная пантера» он и вовсе обвинил в расизме, поскольку в ней, в противовес остальным фильмам киностудии, снимаются в основном темнокожие актеры. Слова актера приводит «Лента.ру» со ссылкой на Screenrant.

«Меня действительно беспокоит, что я участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым», — сказал Маки.

Тот факт, что в «Черной пантере» большая часть команды — темнокожая, по мнению актера, также свидетельствует о расизме. «Это еще больший расизм, чем все остальное. Потому что, если вы можете нанять чернокожих в фильм про чернокожих, почему вы не можете нанять их же, но только в фильм, где в основном снимаются белые?» — возмутился он.

Ранее австралийская певица Sia перепутала темнокожих рэперш Карди Би и Никки Минаж и была также обвинена в расизме пользователями сети. В своем Twitter-аккаунте она ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, когда стоит ждать коллаборации с Минаж. К своему посту юзер приложил снимок хип-хоп-исполнительницы. «Я люблю Карди Би, и хотя это не коллаборация, я бы с радостью спела с ней дуэтом в любое время», — отреагировала Sia. Позднее певица удалила свой комментарий, однако он успел разойтись по интернету.

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