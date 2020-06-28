Президента США Дональда Трампа в первую очередь интересует не безопасность страны, а как он выглядит в глазах общественности, считает экс-советник главы государства по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее в воскресенье Трамп написал в твиттере, что никто не говорили ни ему, ни вице-президенту США Майку Пенсу о нападениях на американских солдат в Афганистане, за которыми могла бы стоять Россия.

«Факт, что президент чувствует себя обязанным сделать твит об этой новости, демонстрирует, что в главном фокусе его внимания не безопасность наших войск, а тот вопрос, уделял ли он внимание всей этой истории. Так что он говорит: никто мне (Трампу) об этом не говорил, не вините меня», — заявил в этой связи Болтон.

«Что у президента за реакция? Сказать: это не сфера моей ответственности, никто мне об этом не говорил», — цитирует Болтона «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Ранее экс-советник написал мемуары о своей работе в Белом доме, где представил президента в крайне невыгодном свете. Трамп в свою очередь выразил мнение, что Болтон должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации в написанной им книге.

Minval.az