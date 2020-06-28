Сегодня представители сексуальных меньшинств во всем мире отмечают 51-ю годовщину Christopher Street Day, в этот день обычно проводятся гей-парады.

Однако в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 сотни прайд-парадов и других мероприятий во многих странах были отменены или перенесены, пишет «Немецкая волна». Всего были отменены 500 традиционных гей-парадов.

Однако в некоторых городах при условии соблюдения дистанции проведение маршей было разрешено властями – в столице Германии Берлине в параде 27 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Издание пишет, что из-за карантина объединение европейских ЛГБТ-организаций European Pride Organisers Association организовало благотворительное онлайн-мероприятие.

Собранные средства поступят ЛГБТ-организациям в разных странах мира, которые из-за пандемии лишились необходимой финансовой поддержки.

Minval.az