В период пандемии COVID-19 авиапассажиры в европейских странах обязаны носить маску, начиная с аэропорта вылета и заканчивая аэропортом назначения. В некоторых аэропортах разрешили брать не больше одной сумки в ручную кладь. О новых, измененных правилах для авиапассажиров рассказало издание Deutsche Welle.

Согласно инструкциям Европейского союза, менять маску необходимо каждые четыре часа. Пассажирам рекомендуется иметь при себе как минимум одну запасную маску, поскольку досмотр багажа и регистрация занимают обычно более четырех часов. Пассажиры, которые не могут носить медицинские маски по медицинским соображениям, получают исключение из этого правила.

При досмотре багажа пассажирам необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, придерживаясь специальной разметки на полу. Правило, позволяющее брать в ручную кладь только одну сумку, должно ускорить процесс досмотра и минимизировать риск заражения коронавирусом в аэропорту.

Издание отмечает, что обязательного измерения температуры у всех авиапассажиров и специальной рассадки на борту самолетов нет, однако авиакомпании могут устанавливать свои правила самостоятельно. Например, немецкая авиакомпания Lufthansa будет предлагать своим пассажирам пройти тестирование на коронавирус прямо в аэропортах.

Minval.az