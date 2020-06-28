Согласно инструкциям Европейского союза, менять маску необходимо каждые четыре часа. Пассажирам рекомендуется иметь при себе как минимум одну запасную маску, поскольку досмотр багажа и регистрация занимают обычно более четырех часов. Пассажиры, которые не могут носить медицинские маски по медицинским соображениям, получают исключение из этого правила.
При досмотре багажа пассажирам необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, придерживаясь специальной разметки на полу. Правило, позволяющее брать в ручную кладь только одну сумку, должно ускорить процесс досмотра и минимизировать риск заражения коронавирусом в аэропорту.
Издание отмечает, что обязательного измерения температуры у всех авиапассажиров и специальной рассадки на борту самолетов нет, однако авиакомпании могут устанавливать свои правила самостоятельно. Например, немецкая авиакомпания Lufthansa будет предлагать своим пассажирам пройти тестирование на коронавирус прямо в аэропортах.