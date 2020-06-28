25 июня в эфир телеканала «Россия-24» вышел очередной выпуск программы «60 минут по горячим следам» — одной из самых авторитетных и популярных аналитических передач на российском телевидении, ведущими которой являются Ольга Скабеева и Евгений Попов.

В данной программе ведущие и гости обсуждают главную тему текущего дня. Выпуск был посвящен прошедшему на днях параду Победы в Москве. Как передает сайт Day.az, среди выступивших в ток-шоу гостей был российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, который затронул тему героизации фашизма в разных странах, и глумления несистемной оппозиции над парадом Победы и теми, кто поддерживает их проведение.

Говоря о недопустимости оскорбления Победы над фашизмом и памяти миллионов жертв, Коротченко отметил, что многие страны мира абсолютно солидарны в этом вопросе с Россией.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что и он, и российский лидер Владимир Путин придерживаются позиции категорического неприятия любых фактов увековечивания фашизма либо гитлеровских коллаборантов», — отметил Коротченко.

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