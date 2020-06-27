Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет — народный артист Азербайджана Эмин Агаларов расположился на 29-й строчке.

При составлении рейтинга учитывались два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube.

Издание подсчитало общий объем гонорарных выплат, которые производились в адрес того или иного музыканта, артиста, спортсмена, телеведущего, блогера, модели с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Были приняты во внимание только доходы, полученные артистом за счет эксплуатации своего таланта. Подчеркивается, что приведенные в рейтинге цифры — экспертная оценка, основанная на анализе данных, предоставленных самими участниками списка и независимыми аналитиками, а также сведений о гастрольном графике артистов, призовом фонде турниров, рекламных контрактах и так далее.

Годовой доход Эмина Агаларова составил 3,1 миллиона долларов. Отметим, что в 2019 году певец занимал 23 место с годовым доходом 3,5 миллиона долларов.

Первая же пятерка рейтинга практически не изменилась — первое и второе место, как и в 2020 году, заняли боец Хабиб Нурмагомедов и телеведущая Ольга Бузова, третье — Егор Крид.

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