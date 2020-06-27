Австралийская актриса Марго Робби заменит Джонни Деппа в одном из фильмов франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Робби сыграет главную роль, а сценарий новой ленты напишет Кристина Ходсон (Christina Hodson), в прошлом работавшая с ней над фильмом «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Ожидается, что ни сюжет, ни персонажи не будут связаны с прошлыми сериями «Пиратов Карибского моря», в которых снимался Депп.

Параллельно продолжается работа над еще одним фильмом франшизы, сценарий которого пишут создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин и один из авторов сценария первых частей «Пиратов Карибского моря» Тед Эллиот. Предполагается, что его снимет Хоаким Роннинг — режиссер вышедшего в 2017 году фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Марго Робби известна по ролям в фильмах «Хищные птицы», «Отряд самоубийц», «Однажды в… Голливуде», «Тоня против всех» и «Волк с Уолл-стрит». Послужной список Кристины Ходсон включает фильм «Бамблби» и сценарии пока не вышедших фильмов «Флэш» и «Бэтгерл».

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