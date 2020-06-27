Столицу Казахстана Нур-Султан вновь затопило после дождя, в ликвидации последствий ливня задействовано 140 единиц спецтехники, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе акимата (мэрии) города.

В ночь с пятницы на субботу в Нур-Султане прошел сильный дождь, ряд улиц подтоплены водой. Это третий сильный ливень за месяц, городским властям уже приходилось откачивать воду с подтопленных улиц.

«Задействовано 140 единиц спецтехники, откачено более 20 тысяч кубических метров дождевой воды», — сообщил сотрудник администрации.

В администрации сообщили, что улицу Иманова затопило в этот раз особенно сильно, потому что в микрорайоне Молодежный ведутся работы по строительству ливневки. Строительство полностью завершится в 2021 году.

В апреле и мае также ряд улиц столицы были затоплены в результате дождя. Ранее некоторые пользователи соцсетей с иронией называли столицу «Нур-Венеция». Сравнивал столицу Казахстана с Венецией и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Minval.az