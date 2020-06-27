Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что на территорию крупнейшего месторождения нефти вторглись российские наемники с целью воспрепятствовать нормальной добыче нефти. Представитель корпорации сказал, что ливийская нефть принадлежит ливийскому народу и выразил глубокую обеспокоенность присутствием иностранных войск на территории месторождения.

Логика флибустьерского налета вполне очевидна — продажа нефти месторождение Шарара во многом финансирует правительство в Триполи. Потерпев сокрушительное поражение в прямых военных столкновениях, Хафтар и поддерживающие его наемники теперь пытаются пиратствовать на коммуникациях и препятствовать противнику на экономическом поле.

Однако на самом деле ситуация достаточно беспрецедентная. По всему Ближнему Востоку (да и не только по нему) действуют правила и обычаи, когда живущие на территории жители в той или иной форме получают ренту при добыче природных ресурсов, расположенных на ней. В этом смысле дикие дети пустынь выглядят поцивилизованнее российских граждан, которые не получают от грабежа природных ресурсов страны от банды воров и олигархов ничего. Рента во многом является экономической базой существования местного населения, и при самых ожесточенных столкновениях нападения и захват промышленных объектов, а уж тем более создание препятствий для их работы — ну, это просто немыслимо. Пути транспортировки — да, они зачастую становятся объектами столкновений, это классическая геоэкономическая борьба. Тем не менее, сами месторождения — это практически как «Святая земля» в сериале «Горец», на которой были запрещены (или невозможны — не помню) дуэли и схватки. Даже ИГИЛ на захваченных территориях поддерживала сложившиеся веками уклады и обычаи, не рискуя лояльностью местного населения.

Но тут пришли путинские орлы, для которых нормы и правила — пустой звук. Путин в своих геополитических изысканиях закладывает мины для будущих поколений политиков, как стадо коров на лугу. Некуда вступить, чтобы не вляпаться. Абсолютно дилетантская сиюминутная и реактивная политика Путина ведет к тому, что он везде, где возможно, нарушает правила и обычаи ведения дел. Последствия его не интересуют — только текущая выгода. Чем вызывает враждебное отношение к самому понятию Россия и категорическое нежелание иметь с ней дела. Кстати, пафосные парады на Красной площади прекрасно иллюстрируют полную отчужденность от нынешнего путинского режима всего остального мира — с каждым годом количество «гостей» сокращается, а их «качество» падает ниже некуда. Даже «союзники» типа Ирана игнорируют путинские потуги и претензии на международный авторитет.

Рано или поздно (лучше бы, конечно, пораньше) Путин уйдет — к счастью, в отличие от героев «Горца» он смертен и без усекновения головы, но проблема в том, что после него придется разминировать практически всё, где он и его дружки-подельники из кооператива «Озеро» и союзных ему преступных группировок побывали. Все его «достижения», начиная с «победы» в Чечне и заканчивая Крымом, Сирией и Ливией (впрочем, как и сегодняшним надругательством над конституцией), носят текущий характер, смётаны на живую нитку и находятся в предельно неустойчивом состоянии, требующим бесконечной подпитки ресурсами. Что неудивительно — бездарность нынешнего руководства во всех сферах просто ошеломляет. В этом смысле ливийская война — один из многих эпизодов, которые выглядят одной бесконечной чередой будущих внешнеполитических катастроф России.

Эль Мюрид

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Minval.az