Заведующая отделом международных связей азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Айбениз Исмаилова от имени женщин общины направила обращение специальному представителю Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Анджелине Джоли.

В обращении говорится: «Мы в течение многих лет следим за Вашей деятельностью, как гуманиста, филантропа и посла доброй воли. Следим за Вашими визитами в различные регионы, где происходят экологические катастрофы, видим, как Вы оказываете помощь беженцам, людям, страдающим от войн, голода. Ваш имидж, как человека, посла доброй воли, активиста, воодушевил нас написать это письмо, дал надежду.

Около 30 лет Азербайджанская Республика страдает от оккупационной политики Армении. Несмотря на то, что уже 25 лет как объявлен режим прекращения огня, периодически на линии фронта происходят перестрелки, гибнут солдаты, иногда погибают также проживающие в зонах конфликта мирные граждане. За пять лет с начала войны около миллиона человек вынуждены были покинуть оккупированные Арменией территории Азербайджана . Миллион человек, чьи города, районы, села были оккупированы, поселились в безопасных районах Азербайджана.

Эта кочевая жизнь, которая продолжалась в течение последних 30 лет, сломала судьбу четырех поколений. Старики, покинувшие родные земли в преклонном возрасте, жили в палаточных лагерях,в других городах. С надеждой ждали того дня, когда вернуться на родные земли и умрут там. В стране оказалось много беженцев, могил.

Мы, женщины – вынужденные переселенцы из Карабаха, приглашаем вас в Азербайджан. Хотим поделиться с вами своими воспоминаниями, рассказать о детстве, юности, домах, родных землях, где остались могилы родственников. Хотим донести до мира правду о трагедии, пережитом нами горе».

Minval.az