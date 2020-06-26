Российская группа ДДТ презентовала анимационный клип на песню «Мертвый человек». Об этом сообщает «Гордон».

Автор сценария, режиссер и мультипликатор – Кол Белов, продюсер – Алексей Козин. Видеоряд ролика представлен в черно-серо-красной гамме.

В клипе показано тоталитарное общество: по улицам строем ходят люди с черными гробами, а кровь льется рекой. Главный герой клипа напоминает фронтмена ДДТ Юрия Шевчука. Он пытается спастись от происходящего вокруг. «Мертвый человек (…) угощает всех живых кровью и говном, на парадах «грузом 200» – цинковым гробом. Бродит по стране мертвый адский треш. Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света.

Песня «Мертвый человек» вошла в альбом ДДТ «Галя ходи» 2018 года.

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