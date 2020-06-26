Турция предоставила Палестине $5 миллионов на борьбу с пандемией коронавируса нового типа, согласно указу, опубликованному в Official Gazette в пятницу.

Соглашение о предоставлении финансовой помощи Палестине в условиях пандемии было подписано 11 июня в Анкаре с послом Палестины в Турции Фаедом Мустафой.

В постановлении указано, что это соглашение призвано «еще больше укрепить давно существующие добрые отношения» между странами.

Отмечается, что эта сумма должна быть выплачена одним траншем, передает агенство Anadolu.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что к вечеру четверга число случаев заражения COVID-19 в Палестине выросло на 54 в течение дня и составило 1588. При этом 620 пациентов уже полностью выздоровели, скончались пять человек.

Minval.az