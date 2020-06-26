Вмешательство Турции в военный конфликт в Ливии имеет законные основания, а не нарушает международное право. С таким мнением выступил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает агентство İhlas.

Он подчеркнул, что присутствие Турции в Ливии началось еще в 2010 году. Акар отметил, что это происходило и происходит в рамках соглашений, и глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж лично обращается к турецкому президенту и просит прислать военных, поэтому вмешательство в конфликт оправданно.

«Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, а не дестабилизировать ее. К сожалению, у некоторых государств и правительств, особенно Франции, закружились головы, когда они поняли, что не могут реализовать свои личные амбиции», — рассказал министр. Обвинения в адрес Анкары он назвал несоответствующими действительности.

Министр обороны выразил сожаление из-за недавнего инцидента между военными кораблями Турции и Франции. В этой связи он посетовал на то, что «некоторые люди и государства» не предпринимают никаких действий против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, «из-за действий которого страну заполонили массовые захоронения».

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