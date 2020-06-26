Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает РИА Новости.

Добровольцы находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

«Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет — едим даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений», — рассказал доброволец Сергей.

Другой участник испытаний, Николай, также отметил, что после вакцинации никаких изменений в самочувствии не ощутил. «Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. Внутренне готовился к изменениям в состоянии, ждал, что же будет. Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но все обошлось», — сообщил он.

В свою очередь, доброволец Юрий рассказал, что вакцина никак не сказалась на нем.

По словам анестезиолога-реаниматолога филиала ГВКГ имени Бурденко Олега Чихляева, каких-либо осложнений или побочных реакций у участников эксперимента не наблюдается, жалоб с их стороны на состояние здоровья нет.

«Добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин», — сообщил он.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.

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