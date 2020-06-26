В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, заявил «МК» адвокат актера Эльман Пашаев.

По его утверждению, близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов «остановил их». Пашаев добавил, что утром состояние актера «немного улучшилось», но проблемы с самочувствием вынудили его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня.

Пашаев пояснил, что обсуждал с актером и его супругой возможность обратиться к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.

Адвокат добавил, что артист находится в подавленном состоянии и «очень переживает» из-за произошедшего ДТП.

Восьмого июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Minval.az