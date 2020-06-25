Японский робот Эрика с искусственным интеллектом снимется в научно-фантастическом фильме «Б», пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

На создание картины выделили $70 млн. Съемки начнутся летом 2021 года в Европе.

По сюжету, после улучшения ДНК человека ученый понял, что это принесет больше вреда, чем пользы, поэтому решает помочь роботу Эрике сбежать из тайной лаборатории.

Робот Эрика — андроид, созданный японскими учеными Хироши Ишигуро и Кохей Огава. Робот выглядит как 23-летняя девушка, имеет живую мимику и силиконовую кожу. Она также умеет определять эмоции других людей. До этого Эрика работала ведущей новостей.

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