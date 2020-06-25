Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария написала в Instagram, что общается с отцом, он раскаивается в содеянном.

«С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается», — написала девушка.

Анна Мария также заявила, что оставит свое мнение о случившемся «до лучших времен».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

Minval.az