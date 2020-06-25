В случае введения в Израиле повторного карантина из-за распространения коронавируса многие школьные учителя в Иерусалиме не смогут вести занятия по системе дистанционного обучения.

Как выяснил портал местных новостей mynet, раввины наложили запрет на использование популярной программы для видеоконференций Zoom.

Дело в том, что решениям, которые выносит Совет раввинов по вопросам образования, подчиняются преподаватели, принадлежащие к ортодоксальной общине. Как сообщил высокопоставленный источник в религиозных кругах, Совет постановил, что учителя-женщины не могут пользоваться компьютерными программами для видеосвязи.

Интернет в ортодоксальном секторе находится под запретом, использование информационных технологий допускается лишь в отдельных случаях. В мобильных телефонах и смартфонах, которыми пользуются представители ультрарелигиозной общины, установлена блокировка доступа к интернет-ресурсам.

В образовательных учреждениях ортодоксального сектора учебный год заканчивается лишь 29 июля, и, если будут введены карантинные ограничения учащимся вновь придется сидеть дома.

«Религиозное образование не готово к повторному карантину, ни в Иерусалиме, ни в других частях страны. В прошлый раз попытки преподавания по телефону показали полную бесперспективность такого метода. Те системы, которые работали до сих пор, не справились с массовым подключением учащихся. Невозможно проводить урок по телефону для 30-40 учеников», — отметил источник.

Зачастую у детей в ортодоксальных семьях нет мобильных телефонов. Если дома есть телефонная линия, лишь один из детей может участвовать в школьных занятиях удаленно по телефону. Как известно, в большинстве религиозных семей более двух детей, и они учатся в разных классах.

После введения карантинного режима в ортодоксальном секторе обсуждалась возможность запуска интернет-систем для удаленного обучения. Однако раввины заблокировали любые инициативы подобного содержания.

Minval.az