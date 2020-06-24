В Международном валютном фонде (МВФ) повысили прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до $36,18 и $37,54 соответственно. Об этом сообщается в опубликованном июльском бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

В апреле фонд прогнозировал, что среднегодовая цена одного барреля чёрного золота в 2020 году будет $34,80, а в следующем — $36,40. При этом в прошлом году стоимость барреля нефти в среднем равнялась $61,39. Авторы доклада отмечают, что цены могут вырасти до $46. Но это всё ещё на 25% ниже среднего показателя 2019 года, отмечает «Лайф».

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