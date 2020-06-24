Ряд французских дипломатов разделяют мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — единственный человек, ведущий честную игру в Ливии. Об этом говорится в статье под названием «Честную игру в Ливии ведет лишь Турция» , опубликованной во французском журнале Le Canard Enchaine.

«Эрдоган единственный человек кто ведет честную игру, не скрывая геополитических, военных и нефтегазовых целей. Это касается и Средиземноморья, и Ливии, и Кипра», — пишет издание, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «Турция ведет в Ливии опасную игру».

Издание отмечает, что главарь незаконных вооруженных формирований с востока Ливии Халифа Хафтар опирается на поддержку со стороны России, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Франции.

В публикации подчеркивается, что Хафтар потерпел поражение в результате вмешательства Турции в ситуацию в Ливии, пишет «Анадолу».

Авторы статьи также напомнили, что официальный Триполи расценил угрозы президента Египта Абдельфаттаха Ас-Сиси осуществить военное вторжение в Ливию в качестве вмешательства во внутренние дела страны, назвав их равносильными объявлению войны.

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