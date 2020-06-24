Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на сто процентов поддерживал решение о ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом Болтон заявил во вторник в эфире телеканала Fox News.

Его попросили прокомментировать то, что после его отставки Соединенные Штаты провели операцию с целью ликвидации ведущего военачальника Ирана. «Я поддерживал это на все 100%», — сказал экс-помощник главы государства по национальной безопасности.

Он отказался раскрывать какие-либо подробности. «Я многое знаю о том, что предшествовало устранению Сулеймани. Но я просто не стану говорить об этом. Может быть, через 15 или 20 лет я соберусь писать еще одну книгу и поделюсь в ней кое-чем на эту тему», — продолжал Болтон. По его словам, эта операция относится к категории секретной информации, не подлежащей разглашению в настоящее время.

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