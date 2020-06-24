Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Юга, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Об этом лидер КНДР заявил в ходе предварительного заседания пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва.

По данным агентства, на заседании были рассмотрены основные проекты военной политики, доклады и постановления, которые будут выноситься на пятую сессию ЦВК ТПК седьмого созыва, а также различные документы, отражающие «государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны».

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