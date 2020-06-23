Британская семья Крэбтри во время карантина, введенного из-за вспышки коронавирусной инфекции, нашла способ побороть тоску по ресторанам и сделала у себя на заднем дворе настоящий английский паб, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.

Семейство пригласило дизайнерскую компанию Octavia Chic, которая и воздвигла стильное питейное заведение под названием «Пьяный краб». Ушел на это примерно один месяц.

Специалисты тщательно поработали над дизайном, от которого веет духом традиций старых добрых английских пивных.

Компания выложила в соцсети фото готового паба и получила множество комментариев от восхищенных пользователей.

«Боже мой, это потрясающе», «Моя племянница и ее муж решили, что если они не могут посещать паб, то надо построить в саду свой собственный. Жду-не дождусь, когда мы сможем прийти в гости. Это просто замечательно!», «Это круто», — написали пользователи.

Отмечается, что Octavia Chic просто завалили предложениями о постройке подобных заведений по всей стране.

Minval.az