Принц Уильям был назван бесчувственным и лишенным сострадания в книге-биографии о его брате принце Гарри и его жене Меган Маркл. Книга увидит свет в августе и королевские помощники волнуются из-за того, что старший внук Елизаветы II там будет представлен негативно, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Daily Star.

Такое мнение высказал специализирующийся на монаршей семье журналист Рассел Майерс. А речь идет о книге «В поисках свободы», в которой рассказывается о принце Гарри и Меган Маркл.

Авторы произведения о тайнах королевского двора — Каролин Дюран и Омид Скоби. Книга будет объемной – более 300 страниц. В ней принц Гарри и Меган расскажут всю правду о своей жизни при дворе с момента их свадьбы в мае 2018 года. Пара называет свои откровения «бомбой».

Приближенные к британской королевской семье считают, что книга выставит в негативном свете герцога Кембриджского, принца Уильяма.

«Полагаю, его назвали лишенным сострадания и бесчувственным. Королевские слуги готовятся к худшему… Эта биография может хорошо повлиять на репутацию Гарри и Меган, но очернить других членов королевской семьи, выставив их в плохом свете», — рассказал Рассел Майерс.

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