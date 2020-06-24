Война, неважно, «холодная», «горячая» или «замороженная» — это поединок сразу по нескольким «дисциплинам». Здесь важны и военная мощь, и экономический потенциал, и наличие союзников, готовых в случае необходимости прийти на помощь, и многое другое. Но не в последнюю очередь война — это, если угодно, «соревнование интеллекта». Где требуется и умение и предугадывать ходы, и четкие представления о раскладе сил, и самое главное, умение и вовремя направлять, и верно истолковывать «сигналы» и «месседжи».

Вот и теперь Турция посылает «ясный сигнал» многим странам, и прежде всего Армении: официальная Анкара «повышает градус» противодействия. Как уже сообщал Minval.az, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел многочасовое совещание, где рассматривались вопросы противодействия «армянскому лобби» и его антитурецким провокациям. Объявлено, что в Турции создается комитет для расследования событий 1915 года — под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Какие «инструменты», силы и ресурсы получит в свое распоряжение этот комитет, не уточняется — по крайней мере пока. Однако эксперты отмечают: речь идет о «качественном сдвиге». И, по совести говоря, нетрудно понять, чем он вызван.

Здесь, пожалуй, надо напомнить азбучную истину: апологеты мифа о «геноциде армян» любят рассуждать об «исторической правде», «гуманитарных вопросах» и т.д., но в основе этого мифа с момента его сотворения лежали и лежат территориальные претензии на турецкую Восточную Анатолию и те самые шесть вилайетов, из которых предполагается выкроить «Западную Армению». Противостоять армянским инсинуациям в Анкаре вынуждены уже не один десяток лет. Анкара неоднократно призывала своих оппонентов к диалогу, выступала и выступает за то, чтобы вопрос о событиях 1915 года решали историки, а не политики. Наконец, власти Турции уже давно открыли для исследователей свои архивы и призвали Армению, а также страны, которые в годы первой мировой войны были противниками Турции, последовать ее примеру. Но, кроме Турции, никто своих архивов так и не открыл. Тем более этого не сделала Армения, где вообще все призывы к исследованию вопроса и созданию совместных с Турцией исторических комиссий воспринимают едва ли не как личное оскорбление.

А сегодня армянские притязания выходят на новый уровень. Можно, конечно, отмахнуться, что пышные мероприятия в 2015 году, под лозунгом «Помним и требуем!» — это дело тех времен, когда у власти в Армении находился «карабахский клан». Но сегодня СМИ, имеющие репутацию полуофициальных «рупоров» команды Никола Пашиняна, политологи, входящие в его «ближний круг», уже открыто озвучивают требования к России денонсировать Карсский и Московский договоры. То, что раньше в Армении позволяли себе представители радикального «крыла» сегодня превратилось в политический «мейнстрим». Наконец, в Армении право на легальную деятельность — и едва ли не статус союзников нынешнего правительства — получила партия, созданная боевиками АСАЛА. И вот это уже меняет дело. Во-первых, Анкара по понятным причинам не может оставить подобные выпады без ответа. Во-вторых, создание нового комитета означает смену тактики. Время, когда в Турции предлагали Армении различные варианты примирения, закончилось. Теперь Анкара переходит к жесткому противодействию. Свой шанс договориться Армения банально и бездарно упустила.

Причем произошел этот переход после того, как Турция уже подтвердила свой новый статус на мировой арене — на фоне успешных трансграничных операций в Сирии и Ливии, которые заодно продемонстрировали и новый уровень военной мощи турецкой армии. И еще одна деталь. Об этом не очень принято говорить вслух, но еще с семидесятых годов «армянское лобби» получало солидную финансовую «подпитку» от Кремля — в основном через разного рода фирмы-«прокладки». А сегодня, на фоне санкций и «финансовых проблем» в самой России, эти схемы уже дают сбой.

Того, что эти политические сдвиги затронут и противостояние в Карабахе, следовало ожидать. Военная сфера не любит излишней огласки. Но министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подтвердил: Баку и Анкара ведут результативные переговоры о поставках в Азербайджан турецких боевых беспилотников. И это тоже качественный сдвиг — уже в военном сотрудничестве Азербайджана и Турции. Причем слишком многое указывает на то, что и в Карабахе Армения шанс на мирное решение тоже упустила. И здесь тоже расстановка сил ничем не напоминает ни начало девяностых, ни даже середину «нулевых». И очень скоро Армении придется узнать это далеко не безболезненным способом.

И обижаться ей надо будет только на себя.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az