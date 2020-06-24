Украинский политолог Владимир Цхведиани привел факты, свидетельствующие, что глава МВД Украины Арсен Аваков и премьер-министр Армении Никол Пашинян являются кураторами правых националистов и «цветных майданных» революций по заказу внешних сил.

Об этом В.Цхведиани заявил на онлайн «круглом столе» в ИА «Росбалт», посвященном фактам героизации фашизма и росту пронацистских настроений в ряде стран СНГ, с участием первого зампреда комитета Государственной думы по международным делам Дмитрия Новикова, члена Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, а также членов гражданской инициативы «Стопфашизм» — председателя комиссии по развитию межнациональных связей Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Галли Монастыревой, председателя Владимирского регионального отделения Изборского клуба Дмитрия Сагала.

Цхведиани привел любопытные факты — результаты собственного расследования, указывающие на то, что глава МВД Украины Арсен Аваков и премьер Армении Никол Пашинян курируются из одних и тех же западных центров, которые стоят как за «цветными революциями», так и пропагандой антироссийских настроений в постсоветских республиках, в частности, героизацией фашизма.

«На киевском майдане участвовали националисты из разных стран, но первой жертвой майдана в 2014 году стал член армянской террористической организации АСАЛА Сергей Нигоян, которого свои же и убили, чтобы всколыхнуть противостояние, а из убитого сделать героя. Это все курируется Аваковым», — поделился итогами своего расследования В.Цхведиани. Родители убитого Нигояна родом из окрестностей Иджевана (Армения), откуда родом и нынешний премьер Армении Никол Пашинян.

«Поэтому, несмотря на смену нескольких президентов и состава Кабмина в Украине, министр внутренних дел Арсен Аваков все равно остается на своем посту», — сказал Цхведиани, давая понять, что Аваков имеет серьезную поддержку от западных политических кругов, имеющих целью создать антироссийский враждебный кордон по периметру России.

Цхведиани также напомнил, что премьер Армении неоднократно выступал в защиту героизации фашистского приспешника Гарегина Нжде, называя его «героем Армении». Еще большую обеспокоенность участников «круглого стола» вызвал экспорт армянскими националистами культа Нжде на территорию России, что никак недопустимо.

В частности, было отмечено, что благодаря активности общественности и депутатов уже удалось добиться демонтажа памятной доски в честь генерала Маннергейма в Санкт-Петербурге в 2016 году и мемориальной доски в честь нацистского пособника Гарегина Нжде в Армавире в 2019 году. В этой связи, участники мероприятия в ИА «Росбалт» посчитали важным очистить и кладбище Владимирского централа от постамента у пустой могилы фашистского пособника Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна). С этой целью, члены гражданской инициативы «Стоп-фашизм» подписали и направили обращение в мэрию города Владимира.

Minval.az