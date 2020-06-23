Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон написал в своих мемуарах, что президент США Дональд Трамп не прислушался к его советам разбомбить три военных объекта Ирана в ответ на уничтожение американского беспилотника. Американского лидера остановила возможность убить 150 человек.

Болтон утверждает, что все три объекты были построены русскими, однако, они были дешевле, чем беспилотник.

Напомним, летательный аппарат уничтожили в июне 2019 года. При этом ответственность за случившееся взял на себя Корпус стражей исламской революции. Сначала Трамп заявил, что они совершили большую ошибку, но потом передумал, и сказал, что трагедия, наверно, произошла случайно.

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